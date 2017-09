MONTRÉAL — Les citoyens ont beau se plaindre des difficultés d’accès aux médecins, les dernières statistiques démontrent que le Québec compte encore plus de médecins par tranche de 100 000 habitants que la moyenne canadienne. Et leur nombre croît même plus vite que la population.

Le dernier rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé, paru jeudi, indique en effet que le Canada comptait, au 31 décembre 2016, 84 063 médecins, soit une augmentation de 2,3 pour cent par rapport à l’année précédente.

En fait, au cours des cinq dernières années, le nombre de médecins a augmenté à un rythme beaucoup plus rapide que la population, indique l’Institut dans son rapport.

Au pays, on comptait donc 230 médecins par tranche de 100 000 habitants au 31 décembre dernier, alors que le Québec en avait 243. Le Québec n’était dépassé à ce chapitre que par la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador, qui en avaient respectivement 258 et 248.

Bien qu’il s’agisse là de bonnes nouvelles quant au nombre, le président-directeur général du Collège des médecins du Québec, Charles Bernard, concède que des problèmes d’accessibilité demeurent au Québec.

Il avance quelques motifs pour expliquer ce fait: particulièrement l’organisation du travail. Il plaide aussi pour une plus grande collaboration et un meilleur travail en équipe.