WINNIPEG — Le maire de Winnipeg s’est immiscé jeudi dans la dispute commerciale entre les deux géants de l’aéronautique Boeing et Bombardier.

Brian Bowman a souligné que Winnipeg, qui héberge une installation de Boeing de 1400 employés, est le plus grand centre aéronautique de l’Ouest canadien et le troisième plus grand au pays.

Selon lui, il faut garder la tête froide dans ce dossier, pour faire en sorte que ce secteur d’activités puisse continuer à croître.

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a demandé à Ottawa d’adopter la ligne dure contre Boeing après que le département américain du Commerce a proposé d’imposer des droits compensatoires de 219 pour cent sur les avions construits par son rival Bombardier.

M. Couillard a affirmé mercredi que «pas un boulon, pas une pièce, pas un avion» de l’américaine Boeing ne devrait entrer au Canada avant que le conflit ne soit réglé.

M. Bowman a estimé que les commentaires de M. Couillard étaient une simplification excessive de la situation et que le Canada devait laisser ses frontières ouvertes au commerce.