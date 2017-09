OTTAWA — Le gouvernement fédéral a cumulé un déficit budgétaire de 100 millions $ au cours des quatre premiers mois de l’exercice actuel, ce qui représente un déclin significatif par rapport à la même période l’an dernier, a indiqué vendredi le ministère des Finances.

Entre avril et juillet 2016, les libéraux avaient affiché un déficit de 2,8 milliards $.

Selon la revue financière mensuelle du gouvernement, ce plus petit déficit s’explique par une hausse de 6,8 pour cent des revenus, à 101,3 milliards $ — ce qui a largement contrebalancé l’augmentation des dépenses des programmes.

Les rentrées d’impôts sur le revenu des particuliers et des entreprises ont grimpé de 2,6 milliards $ et 1,9 milliard $ respectivement, par rapport à l’an dernier. Les taxes et droits d’accise ont grimpé de 2,2 milliards $, soit 12,8 pour cent, essentiellement en raison d’une hausse de 1,9 milliard $ des revenus de la TPS.

Les dépenses des programmes ont progressé de 4,8 pour cent à 93,4 milliards $ pendant les quatre premiers mois de l’exercice. Cette hausse comprend une progression de 1,3 milliard $ des prestations pour enfants, soit 20,2 pour cent de plus qu’à la même période l’an dernier — conséquence de l’entrée en vigueur, en juillet 2016, de la nouvelle allocation canadienne pour enfants des libéraux.

Le trésor fédéral a aussi allongé 900 millions $ de plus en prestations aux aînés, soit six pour cent de plus que l’an dernier. Le ministère a attribué cette augmentation au vieillissement de la population et à l’inflation, à laquelle les prestations sont pleinement indexées.

Au cours des quatre premiers mois de l’exercice financier, les frais de la dette publique ont diminué de 500 millions $, soit 5,6 pour cent.