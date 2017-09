MONTRÉAL — Les candidats à l’élection complémentaire de la circonscription de Louis-Hébert, qui aura lieu lundi, effectuent un dernier blitz de campagne ce week-end.

Dix candidats sont en lice pour succéder au député libéral démissionnaire Sam Hamad.

Les chefs péquiste et caquiste, Jean-François Lisée et François Legault, et le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, appuient leur candidat respectif samedi en faisant du porte-à-porte dans le comté.

Cette élection a retenu l’attention, notamment en raison des démissions de deux candidats en cours de campagne. Le libéral Éric Tétreault et le caquiste Normand Sauvageau ont été contraints de quitter la course, après des allégations de harcèlement au travail à leur endroit.

Plus de 45 000 électeurs sont appelés aux urnes, et 6800 d’entre eux ont déjà voté par anticipation, soir près de 15 pour cent.