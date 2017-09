SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE, Qc — Partisans et opposants à l’immigration ont choisi de s’affronter samedi dans plusieurs villes canadiennes pour faire valoir leur point de vue respectif, notamment à Ottawa et à Saint-Bernard-de-Lacolle.

Le groupe Storm Alliance a lancé un appel à ses supporters sur Facebook pour participer ce samedi à des manifestations contre les politiques «destructrices» de Justin Trudeau à Saint-Bernard-de-Lacolle au Québec, à Edmonton en Alberta, à Windsor en Ontario ainsi qu’au Nouveau-Brunswick.

Des policiers vêtus de tenue antiémeute ont été déployés en grand nombre tant à Saint-Bernard-de-Lacolle qu’à Ottawa.

Au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, des manifestants pro-immigration sont arrivés plus tôt pour s’assurer que les migrants reçoivent un message «d’accueil et de bienvenue». Leur porte-parole sur place, Anas Bouslikane, a réclamé d’ailleurs un meilleur accueil des demandeurs d’asile au Québec et au Canada.

Il a aussi qualifié leur présence à la frontière de hautement symbolique, puisque c’est à cet endroit que des milliers de migrants d’origine haïtienne ont fait leur entrée au Québec au cours de l’été, pour fuir les politiques du président américain Donald Trump. Pour M. Bouslikane, il était important pour les manifestants de son camp «de faire face au groupe d’extrême droite Storm Alliance» dont le but est «d’intimider» les demandeurs d’asile, selon lui.

En début d’après-midi, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont dû séparer les deux camps de manifestants, qui scandaient des slogans et se lançaient des injures.

Au même moment, le site web de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) indiquait le poste-frontière de Saint-Bernard-de-Lacolle était temporairement fermé.