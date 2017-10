MONTRÉAL — Les pics d’heures supplémentaires effectuées par les infirmières à des périodes inhabituelles de l’année ne sont que circonstanciels, affirme le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette.

Interviewé à ce sujet, lundi, dans le cadre d’une conférence de presse à Montréal, le ministre a affirmé avoir déjà donné la consigne aux Centres intégrés de santé et de services sociaux d’ouvrir davantage de postes à temps complet pour stabiliser les équipes de soins et réduire ainsi le recours aux heures supplémentaires.

Grâce à des demandes d’accès à l’information, La Presse canadienne a révélé que les heures supplémentaires effectuées par les infirmières et les infirmières auxiliaires étaient en augmentation à des périodes inhabituelles de l’année, dans plusieurs CISSS, notamment l’hiver dernier.

Or, habituellement, c’est l’été, durant les vacances, que les heures supplémentaires sont plus fréquentes, à cause des besoins en remplacement.

La Fédération interprofessionnelle de la santé s’en est inquiétée, elle qui revendique depuis des années l’octroi de postes à temps complet pour attirer et retenir les infirmières, stabiliser les équipes de soins et diminuer le recours aux heures supplémentaires.