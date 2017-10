MONTRÉAL — Les fonds privés en santé mentale sont «rarissimes» et c’est pourquoi neuf organismes qui oeuvrent dans ce domaine ont souligné, lundi, le fait qu’ils recevront une somme de 150 000 $ grâce à la campagne Bell cause pour la cause.

Francine Dubé, de la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées, un organisme bénéficiaire de ces dons privés, a souligné ce manque de fonds en santé mentale, ajoutant que cette cause est moins «glamour» que d’autres touchant la santé.

À ses côtés, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a admis que cette campagne avait permis de briser des tabous entourant la santé mentale.

Quelque 20 pour cent des gens, à un moment de leur vie, souffriront d’un problème de santé mentale, qu’il s’agisse de troubles anxieux, de dépression, de schizophrénie ou autre, a rappelé le ministre.