MONTRÉAL — Les ventes résidentielles dans la région de Montréal ont atteint le mois dernier un sommet mensuel en huit ans.

La Chambre immobilière du Grand Montréal précise que 2893 ventes ont été complétées, 6 pour cent de plus qu’en septembre 2016.

La hausse la plus forte en un an a été de 17 pour cent, dans le secteur de Laval. Sur l’île de Montréal, où 43 pour cent des ventes du Grand Montréal ont été réalisées, l’augmentation a été de 5 pour cent.

Le prix moyen d’une propriété résidentielle dans le Grand Montréal a augmenté de 2,6 pour cent le mois dernier par rapport à septembre 2016, à 364 862 $; il s’élève à 775 546 $ dans la région de Toronto.

Les ventes de copropriétés ont progressé de 11 pour cent dans la région de Montréal depuis un an et les délais entre la mise en vente et la conclusion de la transaction ont continué de diminuer.

La Fédération des chambres immobilières du Québec attribue les hausses mensuelles dans le Grand Montréal à la création d’emploi robuste, à la confiance des consommateurs et à l’immigration.