MONTRÉAL — Un forum sur les inondations se tient à Montréal vendredi et samedi, organisé par le gouvernement du Québec qui souhaite trouver des solutions après les pénibles inondations qui ont eu lieu au printemps dans plusieurs régions de la province.

Lors de l’événement intitulé «Ensemble, planifions l’avenir autrement», des scientifiques et des experts vont discuter et réfléchir à différentes façons d’assurer la sécurité de la population affectée ainsi que la protection de l’environnement.

Le forum est présidé par le ministre de l’Environnement, David Heurtel.

Il y sera notamment question de l’aménagement du territoire et de la planification urbaine, ainsi que de la révision des règles applicables dans les zones inondables.

La crue des eaux printanière a affecté 286 municipalités de 15 régions du Québec, inondant plus de 5300 résidences et forçant l’évacuation de plus de 4000 personnes et la fermeture de plusieurs routes, indique le gouvernement québécois.

Les inondations de 2017 ont été l’occasion de critiques envers le gouvernement de Philippe Couillard. De nombreux sinistrés ont déploré la lenteur du gouvernement à les aider, notamment par des indemnisations. Des interdictions de reconstruire des habitations situées en zone inondable ont aussi été décrétées par Québec.

«Les inondations printanières au Québec nous ont signifié l’urgence d’agir pour lutter contre les changements climatiques et pour nous adapter à leurs impacts tant humains, environnementaux qu’économiques», a déclaré vendredi le ministre par communiqué.