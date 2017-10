NEW YORK — Un Canadien âgé de 19 ans a plaidé coupable à des accusations de terrorisme aux États-Unis.

Le département américain de la Justice affirme qu’Abdulrahman El Bahnasawy est l’une des trois personnes arrêtées à New York relativement à un complot allégué inspiré de Daech (le groupe armé État islamique) il y a plus d’un an.

Cette affaire a été dévoilée vendredi lorsque le dossier judiciaire a été rendu public.

Selon un communiqué du département de la Justice publié vendredi, Abdulrahman El Bahnasawy, qui est détenu depuis son arrestation par la police fédérale américaine (FBI) en mai 2016, a plaidé coupable à des accusations de terrorisme et attend de connaître sa peine.

Le jeune homme est originaire de Mississauga, en Ontario, précise le communiqué.

Les deux autres accusés dans ce dossier sont un Américain et un Philippin.