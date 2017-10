OTTAWA — Le porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères affirme que la présence de l’ancien premier ministre Stephen Harper à Washington pourrait aider à maintenir la pression sur la Maison-Blanche pour préserver l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

En point de presse à Ottawa, mercredi, Erin O’Toole a souligné que Stephen Harper est un fervent partisan du libre-échange dont la voix sera utile pour convaincre les élus du Congrès américain et les dirigeants d’entreprises de maintenir et de moderniser l’ALÉNA plutôt que de le déchirer, comme Donald Trump a menacé de le faire à plusieurs reprises.

Ce n’est pas non plus mauvais que M. Harper partage l’estrade avec l’ancien président républicain de la Chambre des représentants Newt Gingrich, qui était sans doute le politicien populiste américain le plus à droite de l’ère pré-Trump.

D’autres conservateurs canadiens de premier plan se sont publiquement ralliés aux libéraux de Justin Trudeau dans un effort bipartite visant à maintenir la relation de libre-échange entre le Canada et les États-Unis.

Parmi eux, l’ancienne chef conservatrice par intérim Rona Ambrose et l’ancien premier ministre progressiste-conservateur Brian Mulroney, qui a offert une séance d’information sans précédent au cabinet Trudeau au sujet de Donald Trump, qui est l’un de ses amis.

Stephen Harper, qui a perdu le pouvoir au terme d’une longue campagne électorale face à Justin Trudeau en 2015, a fait profil bas depuis.

«M. Harper est tenu en haute estime dans les milieux d’affaires. S’il peut se servir de cette notoriété d’ancien premier ministre pour rappeler aux gens de Washington d’exercer des pressions sur la Maison-Blanche, je pense que c’est positif», a déclaré Erin O’Toole.

«M. Gingrich est toujours une voix qui attire beaucoup l’attention, en particulier à Washington», a-t-il ajouté.

«C’est une bonne chose parce que nous avons besoin que de plus en plus de voix disent: « Nous avons besoin de l’ALÉNA. Nous ne pouvons pas nous en départir. »»