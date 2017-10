MONTRÉAL — Les policiers de la Sûreté du Québec rapportent avoir procédé à plusieurs perquisitions mercredi matin, dans les régions de la Beauce et des Etchemins, au cours desquelles ils ont procédé à l’arrestation de sept personnes.

Selon le corps policier, quatre hommes et trois femmes entre la vingtaine et la quarantaine ont été arrêtés lorsque les policiers ont saisi plusieurs quantités de drogues et plusieurs objets reliés au trafic de stupéfiants dans sept résidences et deux véhicules.

Cinq des suspects devraient comparaître jeudi au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce pour des accusations liées aux stupéfiants.

Les policiers ont notamment saisi environ 1900 comprimés d’une substance qui pourrait être de la méthamphétamine et environ 230 grammes de cannabis.