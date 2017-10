MONTRÉAL — À un peu plus de deux semaines de l’échéance prévue par la loi spéciale qui avait mis fin à la grève dans l’industrie de la construction, les négociations viennent d’avorter dans le secteur résidentiel, a appris La Presse canadienne.

Après des pourparlers avec l’Alliance syndicale tenus jusqu’en soirée mercredi, la partie patronale qui négocie pour ce secteur, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), a claqué la porte, a-t-elle confirmé jeudi matin.

Au cours d’une entrevue, le vice-président Développement stratégique et communications de l’APCHQ, François-William Simard, a reproché à l’Alliance syndicale d’avoir renié sa parole, parce qu’elle aurait refusé de signer une entente qui avait été convenue entre les parties à la fin de la journée.

Estimant qu’elle perdait alors son temps, l’APCHQ s’est retirée de la table de négociation et elle a demandé au gouvernement de mettre fin à la médiation qui avait été entreprise dans son secteur.

La loi spéciale qui avait été adoptée pour mettre fin à la grève, le 30 mai dernier, donne aux parties jusqu’au 30 octobre pour s’entendre, à défaut de quoi les questions non résolues seront soumises à l’arbitrage.

Une entente de principe complète est toutefois intervenue, à la fin de septembre, dans le secteur du génie civil et voirie, entre l’Alliance syndicale et l’Association des constructeurs de routes et grands travaux.