MONTRÉAL — Un jeune homme a été arrêté vendredi matin à Montréal à la suite d’un délit de fuite qui est survenu quelques heures plus tôt sur le Plateau-Mont-Royal.

Selon le Service de police de la ville de Montréal (SPVM), l’arrestation du suspect de 23 ans a eu lieu aux alentours de 5h10.

Des enquêteurs tentent de déterminer son implication dans cette affaire.

On le soupçonne d’avoir heurté un cycliste peu après minuit, à l’intersection des rues Rachel et Saint-Dominique, et d’avoir pris la fuite.

Le cycliste a subi des blessures mais on ne craint pas pour sa vie.