QUÉBEC — Un corps a été découvert vendredi matin sur les berges du fleuve Saint-Laurent, à Beaumont, à l’est de Lévis, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Selon la Sûreté du Québec, il pourrait s’agir d’un homme, mais le corps était en état de décomposition avancée.

C’est un passant qui a fait la macabre découverte vers 9h30. Des pompiers et des membres de la garde-côtière ont été dépêchés sur place afin de récupérer le corps.

Les enquêteurs tenteront maintenant d’identifier la personne, et de déterminer la cause de sa mort et les circonstances entourant ce décès.