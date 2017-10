MONTRÉAL — Le premier ministre Philippe Couillard s’est fait insistant auprès de l’Alliance syndicale et des parties patronales de l’industrie de la construction, vendredi, alors que seulement un des quatre secteurs de l’industrie a réussi à conclure une entente de principe en vue du renouvellement des conventions collectives.

Et l’échéance approche à grands pas, puisque la loi spéciale qui avait mis fin à la grève des ouvriers, le 30 mai dernier, donnait aux parties jusqu’au 30 octobre pour s’entendre.

Or, à deux semaines de l’échéance prévue, seul le secteur du génie civil et voirie a réussi à conclure une entente de principe en vue du renouvellement de la convention collective.

Plus tôt cette semaine, les négociations en médiation ont carrément avorté dans le secteur résidentiel. Et les deux autres secteurs, l’industriel, et le commercial-institutionnel, sont loin d’avoir réglé.

Ces négociations concernent quelque 165 000 ouvriers dans l’ensemble du Québec.

Interrogé à ce sujet vendredi, après qu’il eut pris la parole devant 700 convives du Conseil des relations internationales de Montréal, le premier ministre Couillard a fortement suggéré aux deux parties de prendre la chose au sérieux et de négocier. L’arbitrage, a-t-il dit, n’est jamais aussi bon qu’une entente négociée.