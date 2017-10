Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Armes à feu

Le secrétaire général d’Amnistie internationale Canada, Alex Neve, la présidente de l’Institut Rideau, Peggy Mason, ainsi que la directrice des politiques pour Oxfam-Québec, Anne Duhamel, prennent part lundi à une conférence de presse pour réclamer un resserrement des règles afin d’empêcher que des armes fabriquées au Canada soient utilisées par des régimes qui ne respectent pas les droits de la personne.

Mandat de protection

Le curateur public du Québec, Normand Jutras, procède lundi au lancement du nouveau Mandat de protection. Selon lui, ce guide et le formulaire du mandat de protection ont entièrement été repensés pour répondre davantage aux besoins des Québécois.

Grands Lacs

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, se rendra à Detroit, au Michigan afin de participer, vendredi et samedi, à la Conférence des gouverneurs et premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

Santé des enfants

Statistique Canada rend publique mercredi une étude sur l’activité physique, le comportement sédentaire et le sommeil des enfants.

Régie interne

Grande première au Parlement canadien: le Bureau de la régie interne, le gardien de l’ensemble de la députation fédérale, tient la première réunion publique de son histoire. Le comité n’a pas le choix puisque depuis l’adoption en juin du projet de loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, ses réunions sont dorénavant ouvertes au public.

Hommage à Charlebois

La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) honorera deux fois plutôt qu’une le chanteur québécois Robert Charlebois à l’occasion de son gala qui se déroulera lundi à Montréal. L’artiste recevra le prix Excellence pour l’ensemble de son oeuvre et, conjointement avec Claude Péloquin, le prix Empreinte culturelle, conjointement avec Claude Péloquin, pour la chanson «Lindberg».

Canadiens de Montréal

Les Canadiens, qui en arrachent depuis le début de la saison, tenteront de rassurer leurs partisans à l’occasion de leur périple dans l’ouest américain où ils disputeront trois matches. Ils affronteront les Sharks à San Jose et les Kings à Los Angeles, mardi et mercredi, avant de compléter leur voyage en se mesurant vendredi aux Ducks d’Anaheim.