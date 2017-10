TORONTO — Plus de 12 000 membres du personnel scolaire des collèges publics de l’Ontario ont déclenché la grève lundi.

Les pourparlers ont échoué entre le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario et le Conseil des employeurs des collèges.

Une offre syndicale a été présentée samedi et elle a été rejetée par l’employeur.

L’embauche de professeurs à temps plein supplémentaire et la sécurité d’emploi font partie des principaux points d’achoppement.

Le Conseil des employeurs des collèges estime que les demandes du syndicat auraient ajouté plus de 250 millions $ en coûts annuels.

La grève des professeurs, instructeurs, conseillers et bibliothécaires touche plus de 500 000 étudiants et affecte 24 collèges publics de l’Ontario.