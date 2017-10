MONTRÉAL — Comme il n’est jamais agréable de penser à sa propre inaptitude, qu’elle survienne à la suite d’un accident ou d’une maladie, le Curateur public vient de faciliter la tâche des Québécois en simplifiant le formulaire et le guide.

De même, il lance une campagne de publicité pour mieux faire connaître le mandat de protection, qu’on appelait jusqu’à l’an dernier le mandat d’inaptitude.

Le mandat de protection est un document que l’on rédige lorsqu’on est apte pour désigner une personne, appelée mandataire, qui verra à la protection et à l’administration de nos biens, si l’on devient inapte à la suite d’un accident ou d’une maladie.

Dans leur nouvelle version, le formulaire et le guide ont été rédigés dans un langage simplifié, avec des explications et des exemples. Le contenu a été allégé pour rendre la tâche moins fastidieuse, a expliqué au cours d’une entrevue le curateur public, Me Normand Jutras.

Le formulaire peut être téléchargé gratuitement sur le site web du Curateur public. On peut aussi en obtenir une copie papier, au coût de 9,95 $, dans les librairies accréditées.