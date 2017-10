MONTRÉAL — Le projet de loi 62 du gouvernement Couillard sur la neutralité religieuse de l’État est «raciste» et contre les femmes musulmanes, a soutenu mardi l’homme d’affaires Mitch Garber.

L’ancien dragon a pris la parole, mardi midi, devant les convives de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Il n’y est pas allé de main morte pour qualifier le projet de loi 62, qui stipule qu’un membre du personnel des organismes publics doit exercer ses fonctions à visage découvert, tout comme celui qui reçoit le service public doit avoir le visage découvert.

L’homme d’affaires, qui a souligné son origine juive, a qualifié ce projet de loi de «raciste» en affirmant qu’il en était même «gêné», embarrassé, parce que les Québécois ne sont pas racistes.

Après avoir dit que la Charte des valeurs du précédent gouvernement péquiste aurait été «la balle dans la tête de la croissance économique et culturelle de Montréal et du Québec», il a ajouté que «la loi 62, une version diluée, se trouve sur la table, et je suis contre, parce que c’est un projet de loi anti-femmes musulmanes qui essaie de se déguiser en autre chose».

Interrogé après son allocution, il a réitéré ses propos.

«Moi j’aime la transparence. Si c’est une loi contre les femmes musulmanes, contre le fait qu’elles couvrent leur face, dis-le et appelle-le comme il faut. Je suis contre les façons indirectes de faire des choses qui devraient être faites de façon plus transparente et directe. Je trouve que c’est une loi qui me paraît raciste aujourd’hui, de la façon dont c’est présenté et écrit», a-t-il critiqué.

Netflix

L’homme d’affaires est aussi allé à contre-courant de bien des commentaires entendus jusqu’ici au sujet de l’entente négociée par la ministre fédérale du Patrimoine, Mélanie Joly, au sujet de Netflix qui n’est pas soumis à la Taxe sur les produits et services, contrairement à ses concurrents comme Bell et Vidéotron.

Cette entente n’est pas parfaite, a-t-il opiné, en ajoutant que s’il avait eu à la négocier, il l’aurait probablement fait différemment.

Mais il s’est empressé d’ajouter qu’«il est important d’avoir de grands noms sous contrat au Québec, au Canada, à Montréal, parce que ça attire d’autres grands noms». Et même parfois, dans de grands immeubles à bureaux, des locataires sont attirés parce que de tels grands noms viennent y élire domicile. «Netflix va attirer d’autres compagnies», a-t-il opiné.