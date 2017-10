OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau n’a pu retenir ses larmes, mercredi, en réagissant à la mort du chanteur canadien Gord Downie, qu’il considérait comme un ami.

Le leader du groupe The Tragically Hip a succombé à un cancer du cerveau à l’âge de 53 ans.

«Il aimait chaque recoin, chaque histoire, chaque aspect de ce pays qu’il a célébré toute sa vie, a-t-il dit en pleurant à chaudes larmes. Il voulait l’améliorer. Il savait que nous pouvions faire mieux.»

Le chanteur a multiplié les appels à la réconciliation avec les peuples autochtones durant la dernière année de sa vie.

Il avait consacré lors de la dernière année un livre graphique, un film d’animation et un dernier disque — intitulés «Secret Path» — à l’histoire de Chanie Wenjack, un enfant de 12 ans mort de froid en 1966 après s’être enfui d’un pensionnat autochtone.

La mort de Gord Downie est «une perte incroyable pour le Canada», a affirmé la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, Carolyn Bennett.

Plusieurs chefs autochtones ont rendu hommage au chanteur. Le chef de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, qui le considère comme «un allié et un ami», l’appelle «l’homme qui marchait à travers les étoiles». Le nom avait été donné à Gord Downie en 2016 lors d’un rassemblement des chefs à Gatineau.

Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a également réagi. «Nous savions que ça s’en venait et j’offre mes sympathies les plus sincères à son groupe et à tous les fans de The Tragically Hip», a-t-il dit avant de se rendre à la réunion de son caucus mercredi matin.

Dans une déclaration, le Centre national des arts a également souligné l’apport de Gord Downie à la culture canadienne.

«En tant que leader du groupe The Tragically Hip, il était adoré de tous pour sa musique, ses compositions lyriques et sa présence scénique inimitable, a écrit le président et chef de la direction du Centre national des Arts, Peter Herrndorf. Mais ce qui le rendait si cher à nos yeux, c’est sans doute sa manière d’évoquer en chanson notre identité, nos origines.»