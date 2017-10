QUÉBEC — La députée solidaire Manon Massé promet de revenir à la charge, jeudi, et d’inviter son voisin de banquette, Gerry Sklavounos, à une discussion franche sur la culture du viol.

M. Sklavounos siège comme indépendant à l’Assemblée nationale depuis bientôt un an. Il a été expulsé du caucus libéral alors qu’il était visé par une allégation d’agression sexuelle, de laquelle il a été subséquemment blanchi.

«Je continue de penser que ça vaut la peine qu’on ait une bonne jasette, a affirmé Mme Massé, mercredi, lors d’un entretien téléphonique.

«Je pense que c’est d’autant plus important que l’on s’explique bien ce qu’est la culture du viol, parce que M. Sklavounos a retenu le mot «viol» et moi, ce matin, ma motion était principalement orientée vers se donner des moyens pour déconstruire cette culture-là.»

La motion de Mme Massé, qui a été présentée conjointement avec le député Sklavounos, a été adoptée à l’unanimité par les élus de l’Assemblée nationale.

Remerciant les élus en chambre, Mme Massé s’est alors tournée vers le député de Laurier-Dorion en disant qu’il lui ferait «plaisir de (s)’asseoir avec lui pour lui expliquer la culture du viol».

Plus tard en point de presse, elle a mentionné lui avoir parlé et qu’il considérait la chose.

La réponse officielle de M. Sklavounos est arrivée sur Twitter: «J’y réfléchissais afin de vous expliquer quelques principes élémentaires d’un état de droit, mais je crois que je vais laisser faire», a-t-il écrit.

À Québec solidaire, on se remémore les propos de M. Sklavounos en 2016: «J’ai peut-être essayé d’être friendly, charmeur en faisant un compliment honnête et poli. (…) J’ai pu faire des blagues, je suis passionné, donc spontané.»

«C’est ça la banalisation de la culture du viol», a souligné le parti.

Les élus québécois discutent depuis plusieurs jours des allégations de harcèlement sexuel visant le producteur hollywoodien Harvey Weinstein, du mouvement #moiaussi, et, depuis mercredi, des révélations au sujet de l’artiste Éric Salvail.

La motion de Québec solidaire, adoptée à l’unanimité mercredi

«Que l’Assemblée profite du mois de l’histoire des femmes pour reconnaître et célébrer les réalisations des femmes qui ont contribué à construire notre société;

Qu’elle constate que, malgré l’existence de plusieurs enjeux: social, politique, économique et sexuel, les femmes font preuve d’un courage, d’une persévérance et d’une résilience exemplaires. Elles le démontrent une fois de plus ces derniers jours avec le mouvement #moiaussi;

Qu’elle constate l’urgence d’améliorer le traitement des plaintes de harcèlement et de violence sexuels dès leur dépôt;

Que l’Assemblée nationale demande à la ministre de la Condition féminine d’explorer toutes les mesures alternatives possibles pour accompagner, accueillir et traiter les plaintes des victimes qui le souhaitent.»