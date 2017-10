Québec débloque un fonds d’urgence de 1 million $ pour venir en aide aux victimes d’agressions sexuelles.

La somme sera versée à très court terme à divers organismes ayant pour mandat de recevoir des demandes d’aide et de fournir de l’information.

On tient pour acquis à Québec que la multiplication récente des dénonciations publiques d’agressions, de harcèlement et d’inconduite sexuelle impliquant les producteurs bien connus Éric Salvail et Gilbert Rozon aura pour effet d’inciter davantage de victimes à briser le silence elles aussi.

Le fonds d’urgence pourra servir par exemple à embaucher du personnel pour gérer la hausse appréhendée du nombre de demandes de secours et d’information sur les recours possibles en pareil cas.

L’annonce a été faite conjointement jeudi par la ministre de la Condition féminine, Hélène David, et la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois.