OTTAWA — L’Agence canadienne d’inspection des aliments indique vendredi que plusieurs produits de légumes prêts à cuisiner en sacs, de trois marques différentes, sont rappelés parce qu’ils pourraient être contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes.

L’Agence énumère 26 produits de marque «Mann’s», deux produits de marque «Compliments» et six autres de marque «Western Family». On peut consulter la liste complète des produits rappelés sur le site internet de l’agence fédérale.

Les produits visés par le rappel ont été vendus en Ontario et au Québec, mais ils pourraient aussi avoir été distribués ailleurs au pays, précise l’ACIA. Ces produits ne doivent pas être consommés. Aucun cas de maladie liée à ces légumes n’a été signalé, précise l’agence.

Les consommateurs qui auraient acheté un produit visé par le rappel devraient le jeter ou le rapporter au magasin.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte mais ils peuvent quand même rendre malade. Les symptômes peuvent comprendre notamment des vomissements, des nausées, une fièvre persistante, des douleurs musculaires, de violents maux de tête et une raideur de la nuque.