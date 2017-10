MONTRÉAL — Un regroupement hétéroclite de médecins, de patients, de gestionnaires du réseau de la santé et de la CSN s’est réuni, lundi, pour proposer quelques pistes de solution pour tenter de régler différents problèmes du réseau de la santé.

Par leurs «15 solutions», ils disent vouloir améliorer l’accès aux soins, réduire le fardeau de tâche et l’épuisement du personnel, assurer une plus grande continuité des services et soins, par exemple.

Plusieurs de leurs solutions ont toutefois déjà été étendues, comme valoriser les professions de la santé, revoir le mode de rémunération des médecins, favoriser le travail en équipe et l’interdisciplinarité, mieux financer les soins aux aînés.

Mais à un an des élections générales au Québec, le regroupement veut retrousser ses manches et reprend le bâton du pèlerin.

Il a déjà obtenu un engagement de rencontre avec trois des quatre principaux partis représentés à l’Assemblée nationale — le seul qui a refusé étant le parti au pouvoir, ont-ils confié, au cours d’une conférence de presse à Montréal.