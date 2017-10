SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Le ciel au-dessus du port de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, semble avoir été traversé par un météore, lundi soir, alors que les médias sociaux s’enflammaient d’histoires d’extraterrestres envahissant la planète.

Garry Dymond, membre de la Société royale d’astronomie du Canada, installait son télescope dans sa cour, à Saint-Jean, lorsque la boule de feu a fendu le ciel. Selon lui, le météore a traversé la constellation de Pégase, avant d’exploser dans un jaillissement de vert. Deux éclats sont ensuite partis de l’explosion initiale, pour aller s’éteindre plus loin.

M. Dymond ne croit pas pour l’instant que ces éclats de météore aient touché le sol, pour produire des météorites.

On a retrouvé au Canada des fragments de plus de 70 météorites, la plupart âgés d’environ 4,6 milliards d’années, mais on n’en a jamais découvert à Terre-Neuve, a rappelé l’astronome.

La police provinciale de Terre-Neuve a reçu deux appels pour signaler un mystérieux objet aperçu dans le ciel vers 19 h lundi.

M. Dymond demande à quiconque aurait filmé ou photographié le passage du météore de contacter la Société américaine des météores, à New York, un organisme sans but lucratif qui traque ces «boules de feu».

Mais déjà, les couleurs dégagées par le météore donnent des indices sur sa composition, comme le savent les artificiers: le blanc peut renvoyer au magnésium, le vert au nickel et le jaune au sodium, explique M. Dymond.

L’astronome rappelle que la saison des météores bat son plein, jusqu’au mois de novembre. Il installe habituellement une caméra dans sa cour pour immortaliser les pluies de météores, mais lundi, son appareil était à l’atelier de réparation…