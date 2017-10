QUÉBEC — La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, portera plainte contre un juge qui a tenu des propos «inacceptables» envers une adolescente victime d’agression sexuelle.

Interrogée à ce sujet mercredi, Mme Vallée a affirmé qu’elle allait déposer une plainte au conseil de la magistrature.

Mercredi, Le Journal de Montréal révélait qu’un juge de la Cour du Québec, Jean-Paul Braun, avait commenté le physique de la victime de 17 ans lors du procès d’un chauffeur de taxi accusé de l’avoir agressée sexuellement dans son véhicule.

«On peut le dire qu’elle a un peu de surpoids, mais elle a un joli visage hein?», a lancé le juge, qui a poursuivi en disant que la femme était probablement même «un peu flattée», car «c’est peut-être la première fois qu’il s’intéresse à elle».

Le chauffeur de taxi, Carlo Figaro, a été reconnu coupable d’agression sexuelle.

L’accusé reviendra devant le tribunal en novembre pour les plaidoiries sur la peine.

Réactions vives à l’Assemblée nationale

Le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, a tout de suite demandé à Mme Vallée d’agir. «C’est très grave. On se tourne vers nos juges pour avoir de la sagesse et la loi, et là, on n’a eu ni l’un ni l’autre», a-t-il déploré.

Il croit que M. Braun devrait se récuser de tout nouveau procès.

«C’est tout à fait inacceptable, a pour sa part déclaré le député caquiste Simon Jolin-Barrette. J’invite le conseil de la magistrature à regarder ce qu’il s’est passé dans ce dossier-là et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ça ne se reproduise jamais, et à court terme, spécialement pour ce juge-là.»

Le député de Québec solidaire, Amir Khadir, a aussi dénoncé les propos du juge.

«Je trouve ça déplorable qu’en octobre 2017, après tant de remous sociaux, qu’un juge se permette de dire des insanités pareilles», a-t-il dit.

Il affirme par ailleurs que le juge Braun participe à la culture du viol. «Peut-être que ce juge a besoin d’une rencontre avec Manon Massé pour que Manon et lui puissent partager un peu de connaissances sur la culture du viol», a ajouté M. Khadir.