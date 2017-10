TORONTO — L’Allée des célébrités canadiennes, à Toronto, accueillera six nouvelles étoiles, en novembre.

Le double médaillé d’or olympique Donovan Bailey fait partie des célébrités qui seront honorées le 15 novembre, lors d’une soirée de gala à Toronto.

L’Allée des célébrités accueillera aussi Anna Paquin, qui était devenue en 1994, à l’âge de 11 ans, la plus jeune actrice à remporter un Oscar, pour son important rôle de soutien dans «La Leçon de piano», de Jane Campion.

Le militant écologiste et communicateur scientifique David Suzuki aura aussi son étoile sur l’Allée des célébrités canadiennes.

Les trois autres étoiles choisies cette année sont honorées à titre posthume: Viola Desmond, pionnière de la lutte pour les droits des Noirs au Canada — dont le portrait apparaîtra bientôt sur les billets de 10 $ —, Ted Rogers, fondateur de l’empire Rogers Communications, et le chanteur folk «Stompin’» Tom Connors.

Le chanteur Shawn Hook recevra par ailleurs le prix Allan Slaight, qui récompense une personnalité montante du monde musical pour son impact positif auprès des jeunes générations.

Les nouveaux venus de cette année porteront à 173 le nombre d’étoiles sur l’Allée des célébrités canadiennes. Les étoiles sont parsemées dans le trottoir devant la salle Roy Thomson Hall et les théâtres Princess of Wales et Royal Alexandra, sur les rues King et Simcoe, dans le quartier des spectacles à Toronto.