TORONTO — La soirée de l’Halloween sera fraîche d’un bout à l’autre du Canada, préviennent les météorologues.

Les experts de Météomedia prédisent des températures près des moyennes saisonnières, après le temps très doux qui prévaut depuis le début du mois d’octobre.

Le météorologue en chef du réseau, Chris Scott, n’entrevoit aucune précipitation le soir du 31 octobre, à part possiblement quelques flocons sur Fort McMurray, en Alberta.

Le Canada atlantique sera balayé par des vents puissants dimanche et lundi, mettant en péril les décorations, mais la situation devrait s’être calmée avant que les enfants ne passent de maison en maison.

C’est en Colombie-Britannique que les conditions seront les plus clémentes, a dit M. Scott; du temps sec et des températures saisonnières sont attendus à Vancouver et à Victoria.

Le temps doux dont profitent les Canadiens du Manitoba jusqu’au Québec est probablement terminé pour l’année, conclut M. Scott, qui recommande aux parents d’habiller leurs monstres et leurs princesses un peu plus chaudement.