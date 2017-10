MONTRÉAL — La Sûreté du Québec (SQ) a procédé à des perquisitions jeudi soir au quartier général du Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

L’opération, menée par une équipe mixte d’enquête, découlait d’une dénonciation en lien avec une allégation de fraude et d’abus de confiance visant un cadre policier, Imad Sawaya.

Lors d’un point de presse tenu vendredi matin, le directeur du SPVM, Philippe Pichet, a précisé qu’une enquête à son sujet avait été entamée en 2015 et qu’elle concernait une histoire de temps supplémentaire et d’obtention de prime. Selon lui, le dossier avait été vérifié et il n’y avait aucune anomalie.

Philippe Pichet a dit avoir pleinement confiance envers M. Sawaya. Il a ajouté qu’il aura une décision à prendre dans son cas.

Entre-temps, le SPVM a offert sa collaboration aux enquêteurs de la SQ en leur remettant ce qui était requis.