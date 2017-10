MONTRÉAL — Le Service des incendies de Montréal bénéficiera à son tour d’une centaine de trousses de masques à oxygène pour chiens et chats, gracieuseté du syndicat de ses pompiers.

L’Association des pompiers de Montréal a présenté ces trousses, vendredi, équipées de masques qui peuvent être branchés à une bombonne à oxygène. Chaque trousse comprend trois masques pour les petits, les moyens et les gros museaux.

Ces masques peuvent servir non seulement pour les chiens et les chats, mais aussi les furets ou tout animal de compagnie qui aurait à être sauvé lors d’un incendie. Ils sont réutilisables et ont déjà sauvé bien des vies.

Chaque trousse coûte entre 100 $ et 130 $. L’Association des pompiers a acheté 100 kits qu’elle remettra au Service des incendies, a précisé le président du syndicat, Ronald Martin.

Plusieurs municipalités du Québec sont déjà équipées de tels masques, dont Repentigny, Gatineau, Rivière-du-Loup, Saint-Hyacinthe et les Îles-de-la-Madeleine.

Il s’agit du plus important don de masques à oxygène pour animaux jamais fait au Canada, selon le vétérinaire Michel Pepin, partenaire de l’Association des pompiers pour ce projet.