COBOURG, Ont. — Deux personnes ont perdu la vie à la suite d’un échange de coups de feu impliquant des policiers survenu vendredi soir dans un hôpital de Cobourg, en Ontario, ont annoncé les autorités, samedi.

L’Unité des enquêtes spéciales (UES), l’organisme provincial chargé de faire la lumière sur les incidents graves mettant en cause la police, a ouvert une enquête concernant la mort d’un homme âgé de 70 ans et d’une femme âgée de 76 ans à l’hôpital Northumberland Hills.

Selon l’UES, le service de police de Cobourg, une ville située à environ 100 kilomètres à l’est de Toronto, a reçu un appel signalant des coups de feu à l’intérieur du centre hospitalier vers 23 h vendredi.

Toujours d’après l’UES, quand les deux agents dépêchés par le corps policier sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé un homme dans l’une des chambres de l’urgence.

Les deux policiers ont ouvert le feu après avoir brièvement parlé avec l’individu, qui a été atteint et a succombé à ses blessures.

L’UES a précisé que le corps de la femme avait été découvert dans la même chambre et que la police provinciale enquêtait sur son décès.

La Police provinciale de l’Ontario n’a pas immédiatement répondu à la demande d’entrevue présentée par La Presse canadienne samedi matin.

L’hôpital a indiqué que l’urgence n’acceptait plus de nouveaux patients en raison de l’investigation en cours et a invité le public à se présenter à d’autres centres hospitaliers.

La présidente et chef de la direction de l’établissement, Linda Davis, a toutefois affirmé que le danger était passé et que tous les patients actuels et les membres du personnel étaient en sécurité.