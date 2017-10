MONTRÉAL — Environnement Canada prévient que de 50 à 70 millimètres de pluie parfois forte sont attendus sur le sud du Québec dimanche après-midi en raison d’un système dépressionnaire qui s’intensifie en remontant la Côte Est des États-Unis.

Les régions les plus touchées sont Montréal et sa région, Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et la région de Québec.

Les secteurs montagneux situés au nord du Saint-Laurent pourraient recevoir des précipitations approchant les 90 millimètres.

L’agence météorologique appelle à la prudence puisque ces «pluies torrentielles» peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes.

Les météorologues prévoient qu’une «intense tempête automnale» qui traversera le Québec lundi.

Elle générera dès la nuit de dimanche à lundi des vents forts et parfois violents qui souffleront sur plusieurs régions du Québec.

Ils souffleront en rafales de plus de 70 kilomètres à l’heure lundi en mi-journée ou en après-midi.

Environnement Canada prévient qu’en raison de la présence de feuilles dans les arbres, ces vents violents casseront notamment des branches et causeront des pannes de courant.

Heureusement, Dame Nature devrait offrir une météo plus clémente dès mardi soir au moment où les enfants cogneront aux portes pour l’Halloween.