HALIFAX — Une tempête automnale risque de toucher plusieurs régions des provinces de l’Atlantique en raison d’un système dépressionnaire qui s’intensifie en remontant la côte est des États-Unis.

Environnement Canada explique que le système qui se trouve actuellement sur la Nouvelle-Angleterre prendra de la force en glissant vers le nord.

De la pluie et des vents forts du sud-est avec rafales jusqu’à 90 kilomètres/heure se manifesteront tôt lundi matin sur le sud-ouest du Nouveau-Brunswick et plus tard en après-midi sur la péninsule acadienne.

Les vents violents pourraient emporter les objets non fixés à une surface et briser des branches d’arbres. Une trentaine de millimètres de pluie et des vagues puissantes sont attendus dans les Maritimes.

Environnement Canada demande aux automobilistes d’adapter leur conduite aux conditions routières changeantes en raison des vents forts.

Des vents pouvant causer des dommages sont aussi prévus à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Des rafales pouvant atteindre 150 kilomètres/heure sont notamment possibles à Terre-Neuve.

Le passage de la tempête a privé des dizaines de milliers de personnes d’électricité en Nouvelle-Angleterre.