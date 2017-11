MONTRÉAL — À quelques jours des élections municipales, l’organisme Montréal c’est électrique révèle que près de la moitié des billets de la Formule E, au moins, ont été donnés.

Montréal c’est électrique est le promoteur de l’événement estival qui a été beaucoup critiqué dans la métropole, plusieurs soulevant des doutes sur les réelles retombées de la course de voitures électriques en plein centre-ville.

Dans un communiqué transmis mercredi midi, le promoteur a révélé que sur 45 000 billets, 20 000 ont été remis «à différents groupes, comme les résidants du secteur, les nombreux fournisseurs et les partenaires actuels et potentiels en électrification des transports».

Les 25 000 billets restants ont été vendus au public et «dans le cadre d’ententes avec des partenaires et des commanditaires». Le communiqué n’indique pas si de ce nombre, certains billets ont pu être donnés par ces partenaires et commanditaires.

Selon l’organisateur, ces chiffres correspondent «à la norme pour la première édition d’un événement dont les billets ont été mis en vente à peine 6 mois avant la tenue de l’événement.»

Pendant la campagne électorale, le maire sortant de Montréal, Denis Coderre, a refusé de dévoiler le nombre de billets vendus, renvoyant la balle aux organisateurs de la course, evenko et Montréal c’est électrique. Il avait toutefois souligné que le succès d’un tel événement devait aussi se mesurer par son impact économique dans la métropole.

Montréal, c’est électrique dresse malgré tout un portrait assez positif de l’événement, puisqu’il a attiré beaucoup plus de gens qu’à New York, où seulement 18 000 spectateurs avaient participé.

De plus, selon un sondage rendu public par l’organisation, 92 pour cent des spectateurs disent avoir apprécié leur expérience et environ 80 pour cent disent vouloir retourner l’année prochaine.

Denis Coderre n’avait pas encore réagi mercredi après-midi. Il devait procéder à une «annonce importante» sur sa page Facebook vers 15h.

Valérie Plante, l’opposante de M. Coderre à la mairie de Montréal, estime que le nombre de billets donnés est «énorme». En mêlée de presse, elle a souligné que beaucoup de questions demeuraient sur la pertinence de tenir un tel événement au centre-ville.

André Richelieu, professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) spécialisé en marketing sportif, s’est bien gardé de se ranger d’un côté ou de l’autre, mais il a invité le prochain dirigeant de Montréal à apprendre des erreurs de cette édition.

«Oui, la notoriété et le rayonnement de Montréal, ce sont des objectifs importants, mais il faut aussi penser aux retombées tangibles et intangibles concrètes pour la population lorsqu’on organise des événements et lorsqu’il y a des inconvénients comme ceux que certains ont connus», a-t-il soutenu en entrevue téléphonique.

«En termes de bénéfices économiques, c’est somme toute très limité (…) On en est devant un constat d’échec qu’il faut bien entendu peser modérément pour éviter de s’enflammer, surtout à quelques jours de l’élection municipale», a-t-il ajouté.