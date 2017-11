MONTRÉAL — Les ambulanciers paramédicaux joueront désormais un rôle de premier plan pour identifier des donneurs potentiels de tissus humains, comme des cornées et des valves cardiaques: Urgences-santé Québec et Héma-Québec ont annoncé mercredi faire équipe pour augmenter d’environ 20 pour cent les dons.

On parle ici de cornées, mais aussi d’os, de tendons, de peau et de valves cardiaques, qui pourront être greffées sur des patients qui en ont grand besoin.

Actuellement, le système mis en place permet de recommander quelque 4000 donneurs potentiels par année au Québec. Avec le nouveau partenariat, Héma-Québec croit qu’il y en aura 900 de plus.

Cela permet de combler un vide du système: soit tous les cas où les ambulanciers tentent de réanimer ou de sauver une personne, sans succès. Cette personne ne se rendant pas à l’hôpital par la suite, personne ne peut référer le cas pour un don potentiel.

Les ambulanciers sur place peuvent désormais enclencher le processus, et très rapidement. Des vérifications sont ensuite faites — par Héma-Québec et maintenant par Urgences-santé — pour valider si la personne a consenti au dons d’organes et de tissus humains, et commencer les démarches auprès de la famille et des proches.

Il manque énormément de valves cardiaques pour des greffes au Québec. Héma-Québec a même dû en acheter l’an dernier des États-Unis. Et certains tissus prélevés n’ont pas une longue durée de vie: les cornées prélevées doivent être greffées dans un délai de sept jours, sinon, elles doivent être jetées.

D’où l’importance de bonifier la banque de tissus pour aider un maximum de personnes. Chaque donneur potentiel peut améliorer la vie de 20 personnes, souligne Héma-Québec.