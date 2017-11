Québec solidaire espère convaincre les autres partis d’adopter son projet de loi visant à assurer plus d’équité fiscale entre les commerçants locaux et les géants mondiaux du commerce en ligne. Et il plaide l’urgence d’agir.

Le député de Mercier, Amir Khadir, s’est présenté aux côtés de l’homme d’affaires Peter Simons, mercredi à l’Assemblée nationale, pour exposer son projet de loi, qui vise à assurer que les règles fiscales soient les mêmes pour tous les commerçants en matière de perception des taxes et impôts, qu’ils soient d’ici ou non.

En vertu du projet déposé, dès qu’une activité commerciale est enregistrée au Québec, l’entreprise qui la réalise serait traitée comme une entreprise ayant pignon sur rue au Québec et serait donc soumise aux mêmes règles que les commerçants d’ici en matière de taxes et impôts, a expliqué le député Khadir.

Le député de Québec solidaire a plaidé l’urgence d’agir, pour des raisons d’équité d’abord, et aussi parce qu’il craint que des commerçants d’ici finissent par tomber aux mains de géants du commerce en ligne.

L’homme d’affaires Peter Simons a évoqué une véritable «guerre» qui sévit entre deux armées, pendant que des gens meurent au combat et qu’il y a un risque à plus long terme d’érosion de l’assiette fiscale.