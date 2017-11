MONTRÉAL — Bombardier (TSX:BBD.B) ratera sa cible des livraisons de C Series cette année, mais cela n’a pas empêché l’avionneur d’annoncer jeudi une lettre d’intention pour une commande ferme pour 31 appareils de sa famille d’avions.

D’après les prix catalogues, le contrat — conclu avec un client européen dont le nom n’a pas été dévoilé — est évalué à 2,4 milliards $ US pour les commandes fermes. Il est également assorti d’options pour 30 C Series de plus.

Bombardier devrait par ailleurs livrer entre 20 et 22 avions C Series en 2017, ce qui inférieur à sa prévision antérieure d’environ 30 avions.

Cette situation est attribuable à des retards de production chez Pratt & Whitney, le constructeur des moteurs, en raison de l’usure prématurée de certaines pièces.

La filiale de United Technologies a retardé des livraisons prévues à Bombardier et Airbus afin d’offrir des moteurs de rechange aux compagnies aériennes qui exploitent des C Series ainsi que des A320 neo.

Au troisième trimestre terminé le 30 septembre, le constructeur d’avions et de trains a affiché une perte nette de 117 millions $ US, ou cinq cents US par action, comparativement à une perte nette de 94 millions $ US, ou quatre cents US par action, il y a un an.

Ses revenus trimestriels se sont appréciés de 2,6 pour cent, passant de 3,74 milliards $ US à 3,84 milliards $ US.

Plus tôt ce mois-ci, le géant européen Airbus est devenu l’actionnaire majoritaire du programme de la C Series sans verser de contrepartie en retour. La part de Bombardier sera de 31 pour cent, alors que celle de l’État québécois — qui a injecté 1 milliard $ US en 2015 — recule à 19 pour cent.