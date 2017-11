SHERBROOKE, Qc — Un policier du Service de police de Sherbrooke (SPS) a été arrêté par des collègues dans la nuit de jeudi sur les lieux d’un accident d’automobile.

Il n’était pas dans l’exercice de ses fonctions au moment de son arrestation.

Dans un communiqué, le SPS précise que l’accident n’a impliqué qu’un seul véhicule qui aurait percuté un poteau à l’intersection des rues King Est et Raby, dans l’est de la ville.

Le conducteur était seul à bord; il aurait subi des blessures mineures.

La police précise que les conditions météorologiques et l’abus d’alcool pourraient être en cause dans l’accident et que l’enquête est toujours en cours.

La direction du SPS a informé le ministère de la Sécurité publique de l’incident. Le dossier sera ensuite acheminé au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui prendra la décision de porter ou non des accusations contre le policier.

Le SPS annonce qu’il n’émettra pour le moment aucun autre commentaire.