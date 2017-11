LAVAL, Qc — Un homme de Laval, Jacques Desjardins, a disparu lundi dernier, le 30 octobre, sans avoir donné de nouvelles depuis, ce qui est contraire à ses habitudes selon des membres de sa famille.

Le Service de police de Laval rapporte que vers 8h00 lundi, l’homme âgé de 68 ans a quitté le domicile familial pour se rendre à un rendez-vous sans en revenir.

Deux jours plus tard, mercredi, le véhicule utilisé par Jacques Desjardins au moment de sa disparition, un Volkswagen Passat blanc 2016, a été retrouvé stationné dans une rue résidentielle du quartier Sainte-Rose.

Toutefois, il n’y avait aucun occupant à l’intérieur.

Jacques Desjardins, un homme de race blanche, parle le français. Il mesure 1m70 (5’7 ») et pèse 70kg (155 lbs). Ses cheveux sont gris-noir et il a les yeux bruns.

Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, il portait un polar North Face noir et des souliers de course gris et bleu.

Toute information permettant de retracer M. Desjardins peut être transmise par téléphone au 450-662-4636.