MONTRÉAL — Les changements climatiques nous rendent déjà malades, même au Canada, soutient un rapport d’un groupe de 26 organisations, dont la Banque mondiale et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le récent rapport du «Lancet Countdown on Health and Climate Change» avertit que si les symptômes des changements climatiques sont clairs depuis bon nombre d’années, les impacts pour la santé de la population sont bien pires que ce qu’on croyait auparavant.

L’inaction au sujet de l’environnement met des millions de vies en danger, dont bon nombre de Canadiens, y est-il soutenu.

Un volet spécifique au Canada accompagnait d’ailleurs ce rapport mondial. L’urgentologue canadienne Courtney Howard est son auteure principale.

Elle y fait état de plusieurs conséquences des changements climatiques qui portent atteinte à la santé des Canadiens.

Elle cite par exemple la vague de chaleur de 2009 en Colombie-Britannique qui est liée à 156 décès et celle du Québec en 2010 associée à 280 décès.

Les immenses incendies de forêt des dernières années — dont ceux de Fort McMurray en Alberta — ont causé de nombreux problèmes respiratoires pour ceux qui habitent dans les environs.

Le réchauffement des températures porte aussi certains insectes à changer d’habitat: la maladie de Lyme transmise par des tiques est de plus en plus fréquente au Canada, rapporte-t-elle.

Et toute catastrophe naturelle, comme une inondation majeure — Calgary en 2013, par exemple — cause un stress majeur pour certaines personnes qui perdent tous leurs biens et se retrouvent sans maison, ce qui peut déclencher des problèmes de santé mentale, souligne la médecin qui est la présidente élue de l’Association canadienne des médecins pour l’environnement.

«The Lancet Countdown on Health and Climate Change» est une collaboration de recherche internationale qui vise à faire le suivi des impacts des changements climatiques pour la santé.