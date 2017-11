HALIFAX — Un timbre commémoratif de l’explosion qui a fait 2000 morts et 9000 blessés il y a tout près de 100 ans dans le port de Halifax a été lancé lundi par Postes Canada.

Le 6 décembre 1917, le vaisseau cargo norvégien Imo a percuté le Mont-Blanc, un navire français chargé d’explosifs, causant la plus grosse explosion d’origine humaine du monde avant celle de la première bombe atomique survenue 28 ans plus tard.

Deepak Chopra, président-directeur général de Postes Canada, signale que ce timbre permet de se souvenir des personnes qui ont péri ou dont la vie a été à jamais changée par cette catastrophe.

La vignette illustre l’avant et l’après du désastre au moyen de représentations du passé et du présent. L’artiste Mike Little a su recréer la scène à partir de récits historiques et d’images de l’époque, dont une photographie de la première page du quotidien The Halifax Herald prise le lendemain de l’explosion.

Le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Arthur J. LeBlanc, et le maire de Halifax, Mike Savage, ont participé à la cérémonie de dévoilement du timbre.