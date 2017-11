Le Parti québécois (PQ) et Québec solidaire (QS) souhaitent qu’un véritable débat public soit engagé sur «l’éléphant dans la pièce», le financement des écoles privées et la sélection des élèves au public, qui cause de la «ségrégation scolaire».

Les députés Alexandre Cloutier et Gabriel Nadeau-Dubois ont exprimé leur appui mardi au mouvement L’école ensemble, qui souhaite mettre fin au financement public des écoles privées et à la sélection des élèves au public.

Environ 21% des élèves québécois fréquentent les écoles privées subventionnées et 20% des programmes sélectifs dans le secteur public, expose le coordonnateur de L’école ensemble, Stéphane Vigneault. «L’école ordinaire a un fardeau alourdi parce qu’on l’écrème de ses élèves les plus performants», a-t-il clamé. Ceci crée donc un clivage entre des écoles d’élèves performants et souvent issus de milieux favorisés et les autres issus de milieux plus modestes.

Le péquiste Alexandre Cloutier, a rappelé que le Conseil supérieur de l’éducation a mentionné dans un rapport déposé l’an dernier que «l’école québécoise est la plus inégalitaire au Canada». «On se serait attendu que le gouvernement prenne ce problème à bras le corps après le dépôt du rapport, mais ce n’est pas le cas», a-t-il déploré, ajoutant qu’il souhaite «ouvrir un débat de société».

Le porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation n’a toutefois pas voulu donner un appui aux propositions de L’école ensemble, disant que son parti souhaitait «revoir l’ensemble du financement des écoles».

Gabriel Nadeau-Dubois a, pour sa part, indiqué que QS partageait les revendications du groupe de M. Vigneault. «Sur quelle période de temps on diminue le financement, c’est une question qui reste ouverte», a-t-il ajouté. Le député de Gouin a exigé des «actions concrètes» du gouvernement pour mettre fin à ce qu’il qualifie de «grand malaise». «C’est inacceptable que des petits gars et petites filles, parce qu’on leur met une étiquette très tôt dans leur vie, n’ont pas la même chance de réussir», a-t-il dit.

Selon Stéphane Vigneault, les prochaines élections provinciales seront le meilleur endroit pour discuter de cet enjeu. Il s’est réjoui toutefois des appuis du PQ et de QS, ainsi que de la Commission scolaire de Montréal, qui avait donné un appui unanime à leurs revendications à la fin septembre.