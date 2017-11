Une coalition demande une recours collectif contre Hydro-Québec pour récupérer 1,2G$ de «trop-perçu» chez les clients d’Hydro-Québec. La société d’État se défend.

Entourés de ses avocats, deux représentants de la coalition Peuple allumé ont déposé cette semaine une demande de recours collectif pour des sommes trop perçues entre 2008 et 2013.

Chaque année, Hydro-Québec présente ses prévisions budgétaires et les dividendes qu’elle verse à l’État devant la Régie de l’énergie, qui fixe les tarifs d’électricité qu’elle pourra appliquer.

Entre 2008 et 2013, Hydro-Québec a obtenu des rendements bien plus élevés que prévu, ce qui signifie qu’elle aurait pu augmenter ses tarifs de façon moins importante, tout en atteignant les objectifs de rendements fixés par l’État.

Or, au lieu de retourner ces surplus aux clients, le gouvernement les a utilisés pour renflouer ses coffres. «On n’est pas contre les hausses, mais la façon de faire est illégale et injuste, car elle pénalise les citoyens qui en ont le plus besoin», a déclaré en conférence de presse mercredi Me Brian Furlong, avocat au cabinet Archer. Si ces derniers ne veulent pas avancer de chiffres, cela pourrait représenter plus de 350$ par client.

«L’erreur est majeure et elle va toujours dans le même sens, ça crée des surplus considérables», a ajouté Me Benoit Galipeau, associé principal chez Archer qui a sous-entendu qu’Hydro-Québec était au courant que ses calculs étaient biaisés, ce que dément la société d’État.

«Les informations communiquées ce matin sont erronées», a rétorqué Marc-Antoine Pouliot, porte-parole de la société d’État. Il mentionne qu’Hydro-Québec débute le calcul de ses prévisions 20 mois à l’avance et que les surplus en cause représentent environ 1% du chiffre d’affaires de la société d’État.

45 000 La Coalition peuple allumé a recruté près de 45 000 personnes sur la plateforme d’action citoyenne Weroes.

Plus de détails suivront.