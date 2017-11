OTTAWA — Les députés libéraux Pablo Rodriguez et Emmanuel Dubourg retourneront aux États-Unis pour tenter de contrer une nouvelle vague de demandeurs d’asile à la frontière canadienne dans la foulée des plus récentes règles en matière d’immigration adoptées par l’administration Trump.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement américain a averti quelque 5000 Nicaraguayens que leur statut temporaire sera révoqué dans la prochaine année. Et près de 58 000 Honduriens ont reçu une prolongation de leur statut temporaire de six mois seulement.

L’été dernier, des milliers d’Haïtiens se sont présentés à la frontière canadienne afin de réclamer le statut de réfugié. Ils craignaient de perdre leur statut de protection temporaire aux États-Unis.

Les députés québécois Pablo Rodriguez et Emmanuel Dubourg tenteront d’éviter un nouvel afflux de demandeurs d’asile à la frontière en allant directement à la rencontre des communautés hispaniques et haïtiennes afin de leur expliquer qu’il vaut mieux acheminer les demandes de statut de réfugié par les canaux légaux.

Plus tôt cette année, les deux députés libéraux fédéraux avaient été envoyés en mission dans les diasporas hispaniques et haïtiennes des États-Unis et leurs efforts de communication avaient semblé porter fruit puisque le flot de demandeurs d’asile avait diminué par la suite.

Le ministre de l’Immigration, Ahmed Hussen, a déclaré que bien qu’il n’y ait pour l’instant aucun signe d’une recrudescence des arrivées à la frontière, le gouvernement libéral souhaitait tout de même prendre les devants.