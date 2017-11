CHICAGO — L’ex-président Barack Obama s’est présenté mercredi matin dans un palais de justice de Chicago, où il avait été convoqué comme juré.

Le 44e président des États-Unis, accompagné d’une escorte policière, s’est présenté au Richard J. Daley Center peu après 10 h.

Vêtu d’un manteau sport noir, d’une chemise, mais sans cravate, M. Obama a salué la foule agglutinée près de l’établissement.

On ignore s’il sera choisi, mais il devra probablement faire comme tous les autres jurés potentiels et regarder une vidéo vieille de plusieurs décennies, dans laquelle un jeune Lester Holt explique en quoi consiste la tâche du jury.

S’il est choisi, il recevra 17,20 $ par jour, comme les autres membres du jury.

Barack Obama n’est pas le premier ancien président à être convoqué comme juré. En 2015, l’ex-président George W. Bush a répondu à l’appel à Dallas. Il n’a toutefois pas été sélectionné. En 2003, l’ancien président Bill Clinton s’est lui aussi rapporté à une cour fédérale, à New York. Il n’avait pas été choisi.

M. Obama n’est pas non plus la première célébrité de Chicago à être appelée. En 2004, Oprah Winfrey a fait partie d’un jury ayant condamné un homme pour meurtre. Une décennie plus tard, Lawrence Tureaud, mieux connu sous le nom de Mr. T., s’est présenté comme juré potentiel, sans toutefois être sélectionné.