OTTAWA — L’actrice américaine Angelina Jolie devrait attirer l’attention médiatique, la semaine prochaine à Vancouver, lors de la Réunion des ministres de la Défense sur le maintien de la paix des Nations unies.

L’ébauche du programme de cette rencontre de deux jours, que La Presse canadienne a pu consulter, indique que l’actrice et réalisatrice prononcera mercredi un discours à titre d’émissaire du Haut-Commissariat pour les réfugiés de l’ONU. Mme Jolie est aussi cofondatrice de l’Initiative pour la prévention des violences sexuelles.

Le thème principal de son discours n’est pas précisé, mais le gouvernement libéral de Justin Trudeau, hôte de la rencontre, souhaite que les discussions portent notamment sur l’égalité hommes-femmes dans les missions de maintien de la paix, et sur la lutte aux «viols de guerre» — parfois commis aussi par des Casques bleus.

Le Canada n’est pas à l’abri de ces allégations: trois policiers canadiens déployés en Haïti ont été accusés d’agression ou d’exploitation sexuelle depuis 2015, selon l’ONU.

Un autre participant à la rencontre de Vancouver risque aussi d’attirer l’attention: Patrick Shanahan, secrétaire adjoint à la Défense des États-Unis, doit prononcer un discours très attendu.

Le gouvernement Trudeau pourrait bien, par ailleurs, profiter de cette rencontre internationale pour dévoiler la contribution du Canada aux efforts de maintien de la paix de l’ONU.

On évoque notamment l’envoi d’hélicoptères canadiens au Mali et en Haïti, et d’un avion de transport qui serait basé en Ouganda. Le Canada serait aussi disposé à fournir une force d’intervention rapide sur le plateau du Golan, territoire syrien annexé par Israël depuis la guerre des Six Jours en 1967. Le Canada pourrait aussi former des Casques bleus d’autres pays.

La Réunion des ministres de la Défense sur le maintien de la paix des Nations unies accueillera à compter de mardi les représentants de 80 pays, dont une cinquantaine de ministres.