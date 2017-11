DANANG, Viêtnam — Le premier ministre Justin Trudeau a eu vendredi des rencontres bilatérales à Dà Nang, au Vietnam, tour à tour avec le président du Mexique, Enrique Pena Nieto, et le premier ministre du Japon, Shinzo Abe.

Les trois chefs de gouvernement participeront plus tard en journée à des pourparlers devant servir à conclure un nouvel accord commercial liant les 11 pays forum de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique. La Chine n’en fait pas partie et les États-Unis s’en sont retirés.

Le premier ministre Trudeau a répété qu’il ne voulait rien précipiter et qu’un accord définitif devrait être dans les meilleurs intérêts du Canada.

Justin Trudeau s’est d’abord entretenu pendant une vingtaine de minutes avec le président Nieto, en lui disant d’abord devant les journalistes que leurs sujets de conversation étaient nombreux.

Plus tard, les entretiens entre M. Trudeau et le premier ministre Abe ont duré une cinquantaine de minutes. Les ministres canadiens du Commerce international, François-Philippe Champagne, et des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, y ont assisté.

Le chef du gouvernement canadien doit aussi s’entretenir plus tard avec la conseillère d’État du Myanmar, Aung San Suu Kyi.

La lauréate du prix Nobel de la paix en 1991 est citoyenne honoraire du Canada depuis 2007. Récemment, elle a été critiquée à travers le monde pour son mutisme face à l’exode au Bangladesh d’environ 900 000 musulmans de son pays.