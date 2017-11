MONTRÉAL — Les hommes meurent en moyenne six ans avant les femmes, et comme le rappelle la Fondation Movember, c’est en grande partie parce qu’ils ne se soucient pas suffisamment de leur santé physique et mentale.

L’événement de sensibilisation Movember se tient pendant tout le mois de novembre pour inciter les hommes à «consulter».

Les statistiques sont saisissantes: un homme sur sept sera atteint d’un cancer de la prostate au cours de sa vie — un homme sur deux recevra un diagnostic de cancer — trois suicides sur quatre sont commis par des hommes.

Selon le président de la Fondation Movember, Owen Sharp, ces données démontrent sans équivoque que la santé masculine vit une crise.

Durant cette campagne de sensibilisation, plusieurs hommes se laissent pousser la moustache, devenue le symbole de Movember.