MONTRÉAL — L’organisme ÉquiLibre lance sa campagne annuelle «Le poids? Sans commentaire!».

Du 13 au 17 novembre, ÉquiLibre tentera de sensibiliser la population à l’omniprésence des commentaires sur le poids dans la société ainsi qu’aux conséquences négatives qu’ils peuvent entraîner.

Dans le cadre de cette initiative, l’organisme a conçu un outil de sensibilisation ainsi qu’un atelier d’apprentissage qui permettent de mettre en application des conseils pratiques. Ces ressources sont disponibles sur le web.

«Les commentaires que nous passons sur notre propre corps sont souvent les plus durs et les plus dommageables», selon ÉquiLibre. Ce type de discours intérieur entraîne très souvent des émotions négatives et affecte l’estime personnelle. Il peut aussi mener à des comportements nuisibles, comme s’isoler socialement, camoufler certaines parties de son corps, ou se lancer dans une série de régimes amaigrissants.

L’objectif de la campagne cette année est d’inviter les gens à parler autrement de leur corps, et ce, de manière «bienveillante et plus douce».